Макартур выбыл до конца сезона

Форвард "Оттавы" Кларк Макартур не поможет своей команде в этом сезоне, сообщает пресс-служба лиги. 31-летний канадец получил сотрясение мозга в тренировочном лагере. Хоккеист в прошлом месяце вернулся к полноценным тренировкам, но на лед пока выходить не готов. Его контракт действует до лета 2020 года.

Отметим, что Макартур не играет с 4 октября 2015 года. За последние два года он четыре раза травмировал голову.