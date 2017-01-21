11:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Макартур выбыл до конца сезона

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Форвард "Оттавы" Кларк Макартур не поможет своей команде в этом сезоне, сообщает пресс-служба лиги. 31-летний канадец получил сотрясение мозга в тренировочном лагере. Хоккеист в прошлом месяце вернулся к полноценным тренировкам, но на лед пока выходить не готов. Его контракт действует до лета 2020 года.

Отметим, что Макартур не играет с 4 октября 2015 года. За последние два года он четыре раза травмировал голову.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/several-players-injured-in-nhl/c-285935372

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