Лундквист - об Овечкине: "С этим парнем надо понимать, что он может бросить откуда угодно"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Вашингтона" (3:4 ОТ) отметил игру форварда "Кэпиталз" Александра Овечкина. Россиянин оформил дубль.

- Я вообще не ожидал, что он бросит, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Лундквиста. - Но он плотно приложился по шайбе, поэтому когда я среагировал, было уже поздно. Хотя с этим парнем надо понимать, что он может бросить откуда угодно. Не было похоже, что он бросит. Он получил передачу, а потом - бум! - нанс бросок. Что ж, я выучил свой урок. Я сыграл против него так много раз, что уже всегда должен быть готов к чему-то подобному.

Теперь у Овечкина 6 заброшенных шайб в текущем сезоне. Он также был признан первой звездой матча.

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