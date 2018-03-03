Лайне обогнал Ковальчука по количеству голов в НХЛ в возрасте до 20 лет

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший дубль в матче с "Детройтом" (4:3), обогнал россиянина Илью Ковальчука по количеству голов в НХЛ в возрасте до 20 лет. Теперь 19-летний финн занимает шестое место в истории НХЛ.
На счету Лайне стало 69 голов. Столько же, сколько у Стива Айзермана. Пятое место занимает Сидни Кросби (75). На первом месте Джимми Карсон, у которого 92 гола.
Лайне был выбран "Виннипегом" на драфте 2016 года под общим вторым номером.
Winnipeg Jets forward Patrik Laine has passed Ilya Kovalchuk and tied Steve Yzerman for the 7th and 6th most goals by a teenager in NHL history with 69.– Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) 3 марта 2018 г.
Jimmy Carson leads the way with 92, while Sidney Crosby is next on the list with 75.
Laine turns 20 on April 19th. #GoJetsGo pic.twitter.com/R0yCczjywG
Ara
как тут Ови мог затесаться?) он дебютировал в 20 лет) у Лайне перед Ови щас гандикап 69 голов и может увеличится) в следующем году, если перебьет 52 гола - тут уже можно и сравнивать, а потом 46+65+56+50 и т.д. - причем правила щас только приводят к увеличению результативности))
20:15
maxcds
ростовский свин fifa_guru...с какой стороны посмотреть,maxcds больше имеет в виду манеру игры/// именно манеру игры
20:00
Thomas_Boy_
Бегущий человек И кто сейчас помнит Карсона? __________ Я помню. Кэрсон его называли в те годы. И да, Ростовский Свин верно написал. Обмен не пошел парню на пользу.
19:20
= Даль =
maks55555 = Даль =----Вот это фантазия)))======== ушатал чертовый локаут с Авангардом? Так то.
14:44
maks55555
= Даль =----Вот это фантазия)))
14:41
= Даль =
fifa_guru ======== если бы Овечкин был девушкой, то у нашей сборной было золото Олимпиады еще и у женщин,имхо.
14:35
fifa_guru
Марио66 рекорд новичков Торонто был
12:46
ростовский свин
Марио66..про какие то рекорды мэтьюза -кроме покера в дебютной игре- не слышал,он на 8 месяцев старше лайне -ему 20 исполнилось в сентябре 2017 -тоесть в зачет до 20 ему пошел всего 1 сезон и около 40 шайб
12:39
Марио66
А у Мэттьюса тогда что за рекорд или околонего был? Больше всех голов среди игроков своего и последующих драфтов? Или я что-то путаю?
12:35
fifa_guru
ростовский свин не, я просто не делаю преждевременных выводов))
12:32
ростовский свин
fifa_guru..вот как раз большинство пега и похоже на тики -таку рантанена -маккинона(колорадо повезло -вдруг неожиданно оказалось что у них есть 2 топ форварда) -такое же быстрое движение и распасовка в касание,и в завершении бросок ..Я не понял-) ты сомневаешься в снайперских способностях лайне??-)
12:24
ростовский свин
Женек10- сколько сейчас у лайне голов? 33..до конца сезона 19 матчей - еще шайб 7-8 он забьет точно -итого 40-41 гол - даже с нынешним айстаймом.Сколько до полтинника остается ? -9-10 голов..всего-) а 4 минуты лишнего айстайма каждый матч это: 4 *82(матчи) =328 минут.328: 60=5.5 матчей ...тоесть 4 лишних минуты на льду каждую игру - дают игроку преимущество по окончанию сезона в 5.5 матчей ...вот такая забавная арифметика.
12:19
fifa_guru
ростовский свин время меньше, зато и в нижних звеньях забивать попроще) а эту тактику большинства под бросок мы видим уже 10 лет у столичных. в ПО не шибко работает. вот как раскатывают пингвины - вот это огонь (вчера снова наблюдал при игре с бостоном). не зря первое место по большинству у них. или какую тики-таку устраивают рантанен-маккиннон - вот это уровень, вот это нравится)
12:14
Женек10
ростовский свин 16.35 среднее время лайне... То есть добавить ему 1,5-3,5 минуты и он бы УЖЕ выбил полтос?
12:10
ростовский свин
Adios Amigos R...конечно ...но даже с таким айстаймом -он голов на 5-6 отстает от овечкина..всего...впереди многих других ребят,это показывает его потенциал..да и шайбы лайне крутые -практически нет мусорных голов в пустые ворота , или с пятака с подправлений -обычно он забивал крутыми бросками после индивидуальных проходов или броском в касание после паса,так же как любил забивать молодой овечкин..это признак элитного снайпера.По прошлому году -у лайне помнится была травма и он пропустил матчей 10 -плюс после травмы адаптировался некоторое время...-мэтьюс отыграл без травм дебютный сезон -да и торонто в том году было на ходу,а пег помойму нет...поэтому колдер достался остонну...
11:54
Adios Amigos R...
Овечкин очень ярко ворвался в лигу, сразу стал суперзвездой и одним из главных медийных персонажей, Лайне, конечно, более скромно дебютировал, но в последнее время очень мощно играет. Если в первый сезон Меттьюз его затмил, то в этом Патрик уж точно не хуже Оскара, имхо. Согласен с ростовским - получай финн айстайм на уровне игроков первого звена, то входил бы сейчас в число лидеров в бомбардирской гонке. Но с другой стороны, Морису виднее, может и правильно, что не перегружает пока Патрика.
11:37
ростовский свин
fifa_guru...с какой стороны посмотреть,maxcds больше имеет в виду манеру игры,тут они очень сильно похожи - атлетизм и сумасшедший по силе бросок -когда не видо как летит шайба.Я читал как то материал про сравнение : так вот у лайне бросок точнее в % выражении,но овечкин бросает -в том числе в начале карьеры особенно,гораздо чаще,потому что он с первых игр получал в вашингтоне огромное игровое время.Потому что вашингтон на момент приглашения сани был дном донным,виннипег же к моменту прихода лайне уже процентов на 70 -80 сложил тот состав который сейчас идет вторым в центре,и лайне не является ключевым игроком с самым большим айстаймом,наоборот его используют процентов на 60-70,я уже писал что его средний айстайм -минут 14 ..это мало играй же он минут по 18-20 в первом звене с шайфли - полтос патрик выбил бы легко...я уверен уже в ближайшие пару лет -если не будет травм ,он возьмет ришара..
11:34
fifa_guru
maxcds Лайне=Овечкин // нифига не равно. если бы Овечкин пришел в НХЛ в 18 лет (о, чертов локаут и чертов Авангард) то стоял бы на первом месте. Более того, финн еще палтус не выбивал за сезон, ришара не брал. может впереди всё, но сейчас где тут равно то?))
11:20
ростовский свин
карссона подкосил обмен в эдмонтон на самого "самого" -уэйна грецки,не обменяй может и стал бы суперзвездой - а так довольно быстро прокис.
11:15
maxcds
Лайне=Овечкин
11:12
Читатель.
Бегущий человек, так же и через 20-30 лет могут спросить про Лайне )
10:58
ростовский свин
вот нашел таблицу лучших снайперов нхл до 20 лет за всю ее историю:1 карсон 92,2 хаверчук 85,3 грецки 76,4 беллоуз 76,5 кросби 75,6 айзерманн 69,7 лайне 69,8 ковальчук 67.При этом среди КРАЙНИХ форвардов -впереди лайне только беллоуз,все остальные центральные нападающие.
10:53
adamantane'
У Лайне ещё есть время и до конца сезона, и до юбилейного дня рождения, обойти самого Айзермана.
10:41
ростовский свин
мне на просторах интернета попадалась другая таблица ,но лайне конечно шикарный снайпер - при этом сейчас он играет лишь процентов на 60-70 от своего потенциала,дейтройту забил 2 шикарные плюхи -особенно первый гол: от борта заложил вираж ,ушел от 2 игроков,и с кистей из правого круга вбрасывания точно под перекладину,второй гол тоже прекрасный бросок в касание после паса элерса.У лайне класснейшие броски с кистей и слэп-шоты(щелчки) одни из лучших в лиге.Безусловно, лайне можно называть уже сейчас одним из главных претендентов на звание "снайпер поколения"..во всяком случае даже некстван -макдэвид в среднем забивает гораздо меньше..при этом лайне по сезону играет во 2-3 тройке, в среднем по 14 минут за матч, если в пеге всю игру акцентировали через патрика -он бы 50 шайб выбил бы уже в этом сезоне.Ну и кроме того он самый результативный игрок всей нхл по игре в большинстве -16 шайб.У ови появляется достойный сменщик.
10:31
Бегущий человек
И кто сейчас помнит Карсона?
10:30