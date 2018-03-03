Лайне обогнал Ковальчука по количеству голов в НХЛ в возрасте до 20 лет

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший дубль в матче с "Детройтом" (4:3), обогнал россиянина Илью Ковальчука по количеству голов в НХЛ в возрасте до 20 лет. Теперь 19-летний финн занимает шестое место в истории НХЛ.

На счету Лайне стало 69 голов. Столько же, сколько у Стива Айзермана. Пятое место занимает Сидни Кросби (75). На первом месте Джимми Карсон, у которого 92 гола.

Лайне был выбран "Виннипегом" на драфте 2016 года под общим вторым номером.