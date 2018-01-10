Лайне набрал первые 100 очков в НХЛ быстрее Ковальчука

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (7:4) набрал 100-е очко в лиге. Для этого форварду потребовалось 117 матчей.

19-летний игрок опередил Илью Ковальчука, который потратил на это достижение 118 матчей. Таким образом, финский хоккеист занимает второе место в истории "Виннипега" (бывшей "Атланты". – Прим "СЭ") после Дэни Хитли (113) по скорости набора первых 100 очков.

Напомним, что Лайне был задрафтован "Виннипегом" в 2016 году под общим вторым номером.