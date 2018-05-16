Кузнецов стал девятым российским игроком, набравшим 20 очков в плей-офф

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился голом в ворота "Тампа-Бэй" (2:4) в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Таким образом, россиянин набрал 20 (9+11) очков в 15 встречах этого розыгрыша плей-офф.

Кузнецов стал девятым российским хоккеистом в истории НХЛ, который достиг этой отметки. Напомним, что рекорд по очкам в одном розыгрыше плей-офф среди россиян принадлежит Евгению Малкину – 36 очков в сезоне-2008/09.