Кузнецов презентует Кубок Стэнли в Челябинске в среду

В среду, 15 августа, воспитанник "Трактора", нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов привезет в Челябинск главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли.

В прошедшем сезоне "Вашингтон" стал чемпионом НХЛ, а челябинский форвард занял первую строчку в списке бомбардиров плей-офф, набрав 32 (12+20) очка.

Как информирует официальный сайт "Трактора", презентация Кубка Стэнли состоится 15 августа в двух местах. Сначала с 11:00 до 13:30 трофей будет выставлен в школе "Трактор". Затем Кубок Стэнли переместится в ледовую арену "Трактор" имени Валерия Белоусова, где с 18:00 до 19:50 он будет доступен для всех желающих перед встречей Кубка Губернатора между "Трактором" и "Металлургом". Совместно с Кузнецовым было принято решение, что стоимость билетов на этот матч составит 500 рублей, а все собранные средства будут перечислены спортивной школе "Трактор" на поддержку и развитие детского хоккея.