Кутюр, Андерсен и Джонс - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Сан-Хосе" Логан Кутюр, набравший 2 (1+1) очка во встрече с "Рейнджерс" (4:1).

Второй звездой стал голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, сделавший 36 сэйвов в матче с "Лос-Анджелесом" (3:2), а замкнул тройку вратарь "Сан-Хосе" Мартин Джонс​, отразивший 33 из 34 бросков в поединке с "Рейнджерс" (4:1).