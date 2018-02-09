04:07 | Хоккей — НХЛ

Кучеров прервал безголевую серию. Видео

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Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". 24-летний россиянин поразил ворота соперника на 15-й минуте первого периода, прервав безголевую серию. Для него это 28 гол в текущем сезоне.

Напомним, безголевая серия Кучерова насчитывала 11 матчей.  

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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fifa_guru

kargot плохая карма у него) у спартачей можешь спросить)

07:26

kargot

fifa_guru это Рабинер из Тампы уехал Рабинер - символ неудачи?

07:11

fifa_guru

это Рабинер из Тампы уехал

05:40

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