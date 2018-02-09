Кучеров прервал безголевую серию. Видео

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". 24-летний россиянин поразил ворота соперника на 15-й минуте первого периода, прервав безголевую серию. Для него это 28 гол в текущем сезоне.

Напомним, безголевая серия Кучерова насчитывала 11 матчей.