Кросби признан первой звездой недели в НХЛ

Первой звездой недели в НХЛ признан форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Кросби три раза подряд набрал больше одного очка за матч, разделив лидерство в лиге по голам (5) и очкам (7), чем помог "Пингвинз" выиграть все три матча на неделе. Он сделал дубль в матче с "Эдмонтоном" (6:5), набрал 3 (1+2) очка в матче с "Калгари" (9:1) и забросил две шайбы в ворота "Ванкувера" (5:0).

Вторая звезда недели - форвард "Виннипега" Марк Шайфли. Он набрал 7 (4+3) очков в четырех матчах и помог своей команде одержать две победы.

Третья звезда недели - нападающий "Колорадо" Микко Рантанен. Он набрал 7 (3+4) очков в четырех матчах, благодаря чему его команда дважды победила.