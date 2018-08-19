Российский нападающий Илья Ковальчук прибудет в расположение "Лос-Анджелеса" к 8 сентября. Об этом сообщил агент игрока Джей Пи Бэрри.

В июне 35-летний россиянин подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на три года. Ранее он выступал в КХЛ за СКА.

- Я слышал, что Ковальчук прибудет в Лос-Анджелес и присоединится к команде к 8 сентября, - цитирует ТАСС Бэрри. - Думаю, он приедет пораньше для того, чтобы подыскать школу в городе для своих детей.

Регулярный сезон НХЛ начнется для "Лос-Анджелеса" 6 октября домашним матчем против "Сан-Хосе".