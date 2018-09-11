Ковальчук - о старте сезона: "Мне просто нужно делать свое дело, и я думаю, что все будет в порядке"

Новичок "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук рассказал, что очень взволнован предстоящим сезоном в новой команде. 35-летний россиянин присоединился к американскому клубу 1 июля 2018 года, подписав 3-летний контракт.

- Я хотел бы предсказывать будущее, но я не волшебник - цитирует LA Kings Insader Ковальчука. - Все лето я упорно тренировался, чтобы привести себя в лучшую форму. Я никогда не играл с таким парнями, как Анже Копитар, так что посмотрим. Я очень взволнован. Играть с такими ребятами, как Дрю Даути и Дастин Браун легче. Я должен просто делать свое дело. Думаю, что все будет отлично.