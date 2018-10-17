Коннор Макдэвид: "Не думаю, что мой рекорд - повод для гордости"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид дал понять, что не придает значения своему рекорду НХЛ. Форвард оказался причастен к первым девяти шайбам "Ойлерз" в сезоне (4+5), побив достижение Адама Оутса, причастного к семи первым голам "Детройта" в сезоне-1986/87. Сегодня серию Макдэвида прервал Дарнелл Нерс, забросивший победную шайбу в овертайме матча с "Виннипегом" (5:4).

- Какая разница, я не слишком горжусь этим, - цитирует официальный сайт НХЛ Макдэвида. - Не думаю, что это статистика, которой нужно гордиться. Она есть, но главное, что мы нашли способ забросить победную шайбу, так что об этом теперь можно не говорить.