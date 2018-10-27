"Колорадо" без Варламова выиграл у "Оттавы"

"Колорадо" на своем льду выиграл у "Оттавы" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Сенаторз".

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных. Его одноклубники и соотечественники Владислав Каменев и Никита Задоров на лед выходили, но очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Оттава" - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Голы: Дзингел - 3 (Шабо, Тирни), 2:42 - 0:1. Дюшен - 2 (Сиси, Уайт), 10:27 - 0:2. Жирар - 1 (Ландескуг, Джонсон), 30:20 - 1:2. Дюшен - 3 (Уайт), 30:32 - 1:3. Рантанен - 5 (бол., Маккиннон, Бэрри), 34:32 - 2:3. Седерберг - 4 (бол., Колверт, Бэрри), 41:00 - 3:3. Ландескуг - 9 (Рантанен, Бэрри), 46:14 - 4:3. Маккиннон - 9 (Ландескуг, Рантанен), 48:38 - 5:3. Нието - 2 (Маккиннон, Рантанен), 55:33 - 6:3.

Вратари: Грубауэр - Андерсон.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 37 (11+12+14) - 24 (13+7+4).

Наши: Задоров (16.49/1/-1), Каменев (10.00/0/0) - -.

27 октября. Денвер. Pepsi Center.