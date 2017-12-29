Классная голевая передача Кучерова. Видео

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". В концовке второго периода 27-летний канадец в касание поразил ворота соперника после эффектной передачи российского одноклубника Никиты Кучерова.

24-летний россиянин набрал 52-е очко и теперь на его счету 24 гола и 28 голевых передач в 36 играх.