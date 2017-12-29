Классная голевая передача Кучерова. Видео

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". В концовке второго периода 27-летний канадец в касание поразил ворота соперника после эффектной передачи российского одноклубника Никиты Кучерова.
24-летний россиянин набрал 52-е очко и теперь на его счету 24 гола и 28 голевых передач в 36 играх.
Okay @TBLightning, what are you feeding these two? pic.twitter.com/xzu1LaEj3M– NHL (@NHL) 29 декабря 2017 г.
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elvis85
Красота, а не пас. Стэмкос тоже четко положил.
08:32