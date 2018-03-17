Кейн, "Нэшвилл" и Чейссон - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал форвард "Сан-Хосе" Эвандер Кейн, забросивший четыре шайбы в выездном матче против "Калгари" (7:4).

Второй звездой стал весь состав "Нэшвилла", который после гостевой победы над "Колорадо" (4:2) гарантировал себе участие в Кубке Стэнли. Тройку лучших замкнул нападающий "Вашингтона" Алекс Чейссон, набравший 3 (1+2) очка во встрече против "Айлендерс" (6:3).