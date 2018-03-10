20:48 10 марта | Хоккей — НХЛ

Кен Хичкок объяснил разницу между Тарасенко и Радуловым

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Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок поделился своим видением различий между форвардом "Старз" Александром Радуловым и бывшим подопечным Владимиром Тарасенко, игравшим у Хичкока в "Сент-Луисе".

- Отношения с Тарасенко в "Сент-Луисе" были как отношения отца и сына. Он приехал к нам в 19 лет, - цитирует Dallasnews Хичкока. - С Владимиром у меня была эмоциональная связь. Он был одним тех ярких игроков, что бросаются из крайности в крайность. 

Самое яркое в Радулове заключается в том, что в нем нет такой требовательности, какая была у Тарасенко. Владимир ставил планку так высоко, что когда он оказывался не с теми игроками, которые бы думали в схожей манер, он приходил в ярость. Он был перфекцинистом, с ним было сложнее, чем сейчас с Радуловым. 

Думаю, причиной тому является шестилетняя разница в возрасте. 

Оба они - таланты, но в разных аспектах. У Радулова уникальный соревновательный дух, Тарсенко - перфекционист. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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adamantane'

ТОчнее, играют-то всё равно оба, но один капризничает перед играми, другой - нет.

00:17

adamantane'

maks55555 Значит, в этом сезоне Тарасенко в ярости)) 21:12 10 марта _________:)))))))))))) Вообще, Тарас, оказывается, ведёт себя, как прЫнцесса на горошине или как смотрящий дареному коню в зубы -). В то время как Радул играет с теми, кого "дают".

00:16

adamantane'

*игроков

00:14

adamantane'

"Он был одним тех ярких игроко" - из тех.

00:13

maks55555

Значит, в этом сезоне Тарасенко в ярости))

21:12 10 марта

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