Кен Хичкок объяснил разницу между Тарасенко и Радуловым

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок поделился своим видением различий между форвардом "Старз" Александром Радуловым и бывшим подопечным Владимиром Тарасенко, игравшим у Хичкока в "Сент-Луисе".

- Отношения с Тарасенко в "Сент-Луисе" были как отношения отца и сына. Он приехал к нам в 19 лет, - цитирует Dallasnews Хичкока. - С Владимиром у меня была эмоциональная связь. Он был одним тех ярких игроков, что бросаются из крайности в крайность.

Самое яркое в Радулове заключается в том, что в нем нет такой требовательности, какая была у Тарасенко. Владимир ставил планку так высоко, что когда он оказывался не с теми игроками, которые бы думали в схожей манер, он приходил в ярость. Он был перфекцинистом, с ним было сложнее, чем сейчас с Радуловым.

Думаю, причиной тому является шестилетняя разница в возрасте.

Оба они - таланты, но в разных аспектах. У Радулова уникальный соревновательный дух, Тарсенко - перфекционист.