Кен Хичкок объяснил разницу между Тарасенко и Радуловым

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок поделился своим видением различий между форвардом "Старз" Александром Радуловым и бывшим подопечным Владимиром Тарасенко, игравшим у Хичкока в "Сент-Луисе".
- Отношения с Тарасенко в "Сент-Луисе" были как отношения отца и сына. Он приехал к нам в 19 лет, - цитирует Dallasnews Хичкока. - С Владимиром у меня была эмоциональная связь. Он был одним тех ярких игроков, что бросаются из крайности в крайность.
Самое яркое в Радулове заключается в том, что в нем нет такой требовательности, какая была у Тарасенко. Владимир ставил планку так высоко, что когда он оказывался не с теми игроками, которые бы думали в схожей манер, он приходил в ярость. Он был перфекцинистом, с ним было сложнее, чем сейчас с Радуловым.
Думаю, причиной тому является шестилетняя разница в возрасте.
Оба они - таланты, но в разных аспектах. У Радулова уникальный соревновательный дух, Тарсенко - перфекционист.
adamantane'
ТОчнее, играют-то всё равно оба, но один капризничает перед играми, другой - нет.
00:17
adamantane'
maks55555 Значит, в этом сезоне Тарасенко в ярости)) 21:12 10 марта _________:)))))))))))) Вообще, Тарас, оказывается, ведёт себя, как прЫнцесса на горошине или как смотрящий дареному коню в зубы -). В то время как Радул играет с теми, кого "дают".
00:16
adamantane'
*игроков
00:14
adamantane'
"Он был одним тех ярких игроко" - из тех.
00:13
maks55555
Значит, в этом сезоне Тарасенко в ярости))
21:12 10 марта