Кэм Аткинсон: "Панарин отрабатывает броски в касание по сто раз в день"

Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон порадовался за одноклубника Артемия Панарина, который забросил победную шайбу в овертайме матча с "Вашингтоном" (2:1 ОТ). Он исполнил бросок в одно касание.

– Панарину пора уже было забросить в одно касание, – цитирует The Washington Post Аткинсона. – Он много работает над этим на тренировках, бросая так по сто раз в день. Рад, что ему удалось реализовать это в игре.