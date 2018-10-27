"Каролина" со Свечниковым и Зыковым обыграла "Сан-Хосе"

"Каролина" по буллитам выиграла у "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российские игроки "Харрикейнз" Андрей Свечников и Валентин Зыков очков результативности не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Суомела - 1 (Кейн, Бернс), 6:37 - 0:1. Майер - 6 (бол., Бернс, Э. Карлссон), 8:16 - 0:2. Хэмилтон - 1 (Ферланд, Терявяйнен), 21:12 - 1:2. Хертл - 4 (бол., Кутюр, Лабанк), 25:47 - 1:3. Макгинн - 1, 30:07 - 2:3. Терявяйнен - 2 (Ахо), 35:14 - 3:3.

Победный буллит: Макгинн.

Вратари: Мразек - Делл.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 41 (8+16+11+6) - 23 (11+5+5+2).

Наши: Зыков (10.40/2/0), Свечников (10.12/0/0) - -.

27 октября. Роли. PNC Arena.