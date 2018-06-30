"Каролина" не будет обменивать Дарлинга, Уорд покинет клуб

Как сообщил в своем Твиттере журналист Чип Александер, "Каролина" не собирается обменивать голкипера Скотта Дарлинга в это межсезонье.

Скорее всего команду покинет Кэм Уорд, а "Харрикейнз" будут искать нового кандидата на роль бэкапа. Отмечается, что клуб провел переговоры уже с шестью кандидатами.

В прошлом сезоне 29-летний Дарлинг провел в регулярном чемпионате НХЛ 43 матча, в которых отражал 88,9 процента бросков, в среднем пропуская по 3,18 шайб за игру. Его контракт рассчитан до 2021 года, по которому он зарабатывает 4,15 миллиона долларов за сезон.