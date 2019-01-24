Карлссон может пропустить Матч звезд НХЛ

Шведский защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон может не сыграть в Матче звезд НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Причиной тому может стать травма нижней части тела.

- Карлссон приехал в Калифорнию для того, чтобы пройти медицинское обследование, его результаты пока неясны, - приводит официальный сайт НХЛ слова главного тренера "акул" Питера Дебура. - Все будет зависеть от них. Я знаю, что Эрик хочет сыграть. Если у него будет шанс на то, чтобы сыграть в этом матче без вреда для себя, он это сделает. Карлссон посоветуется с нашими докторами для того, чтобы не усугубить травму. Думаю, что наша организация будет рада увидеть его на Матче звезд. Но, если при этом у него будет риск подорвать свое здоровье, никто не будет заставлять его там выступать.

Отмечается, что Карлссон играл с травмой в понедельник, в матче с "Флоридой". В текущем сезоне он провел 47 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал 40 результативных передач.