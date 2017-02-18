Калинин сменил "Нью-Джерси" на "Торонто"

"Нью-Джерси" и "Торонто" совершили обмен игроками. Как сообщил в своем "Твиттере" журналист Record Sports Эндрю Гросс, "Дэвилз" отправил в "Мэйпл Ливз" российского нападающего Сергея Калинина, а взамен получил шведского защитника Виктора Лева. Примечателен тот факт, что россиянин был сразу отправлен играть за фарм-клуб "Торонто Марлиз" в АХЛ.

В текущем сезоне 25-летний Калинин сыграл 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 4 (2+2) очка, а 24-летний Лев играл в АХЛ, записав на свой счет 6 (2+4) очков в 41 встрече.