Иван Проворов: "В детстве кумирами были Зубов, Лидстрем, Гончар, нравился и Дацюк"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов в беседе с корреспондентом "СЭ" подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (2:5).

- Команда была не готова, - заявил Проворов. - Нельзя так начинать и проигрывать к перерыву 0:4. Мы угодили в большую яму, из которой не смогли выбраться. Нам просто надо забить первыми в следующем матче.

- Чего не хватило вашему партнеру Михаилу Воробьеву, чтобы закрепиться в основе "Филадельфии"?

- НХЛ - лучшая лига мира, и нужно привыкнуть. Просто не хватило времени. Ничего страшного, в фарме в АХЛ он наберется уверенности и скоро его поднимут в основу.

- Кто был вашими кумирами в детстве?

- Зубов, Лидстрем, Гончар, нравился и Павел Дацюк. (Александр Чехов)

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