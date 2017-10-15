Худобин помог "Бостону" обыграть "Аризону"

"Бостон" обыграл "Аризону" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Серия поражения "Койотс" продлилась до пяти матчей подряд. "Медвери" одержали вторую победу в сезоне.

В составе победителей 3 (1+2) очка набрали защитник Здено Хара. По шайбе забросили Давид Пастрняк, Джейк Дебраск, Брэд Маршан, Тим Шаллер и Андерс Бьорк. У хозяев льда отличились Марио Кемпе и Оливер Экман-Ларссон.

Ворота "Бостона" защищал Антон Худобин, который отразил 29 бросков по своим воротам. Отметим, что это первый матч россиянина с первых минут в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Бостон" – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)