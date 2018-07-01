Худобин перед переходом в "Даллас" советовался с Радуловым

Журналист The Athetic Шон Шапиро в Твиттере сообщил, что вратарь Антон Худобин, подписавший контракт с "Далласом", воздержался от развернутых комментариев о сделке со "Старз". По словам источника, 32-летний голкипер находится в Сибири, где наблюдал за матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 – по пенальти).

"Сейчас Худобин в Сибири. Он общался со СМИ только по телефону, – написал Шапиро. – Сейчас у него полвторого ночи – он смотрел матч чемпионата мира, в котором сборная России победила Испанию. Антон сказал, что Александр Радулов поспособствовал его решению перейти в "Даллас".

Контракт Худобина с "Далласом" рассчитан на 2 года. По условиям соглашения, зарплата вратаря составит 2,5 миллиона долларов в год.

Предыдущим клубом Худобина был "Бостон", который он покинул в качестве свободного агента. Он провел в НХЛ 147 матчей (135 в старте). Он имеет следующие показатели: 2,47 в среднем пропущенных шайб и 91,5% сэйвов.