04:40 | Хоккей — НХЛ

Хет-трик Панарина принес "Коламбусу" победу над "Рейнджерс". Видео

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"Коламбус" на выезде переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это девятая подряд победа "Блю Джекетс". 

В составе гостей российский нападающий Артемий Панарин оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Он был признан первой звездой встречи. Теперь на его счету 68 (25+43) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Коламбус" - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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MAPKJIAP

Adios Amigos R... Хлебушек, как и весь Коламбус, впрочем, разыгрался к плову. А ну как и там пошумят? Но для этого нужна ещё и супер форма Бобра, а её пока нет.._______________________________________________ Что же вы как попугаи за Кеннивелем повторяете, ну какой нафиг хлебушек???? Панара, Тёма...

05:01

Adios Amigos R...

Хлебушек, как и весь Коламбус, впрочем, разыгрался к плову. А ну как и там пошумят? Но для этого нужна ещё и супер форма Бобра, а её пока нет..

04:57

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