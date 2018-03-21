Хет-трик Панарина принес "Коламбусу" победу над "Рейнджерс". Видео

"Коламбус" на выезде переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это девятая подряд победа "Блю Джекетс".
В составе гостей российский нападающий Артемий Панарин оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Он был признан первой звездой встречи. Теперь на его счету 68 (25+43) очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Коламбус" - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
MAPKJIAP
Adios Amigos R... Хлебушек, как и весь Коламбус, впрочем, разыгрался к плову. А ну как и там пошумят? Но для этого нужна ещё и супер форма Бобра, а её пока нет.._______________________________________________ Что же вы как попугаи за Кеннивелем повторяете, ну какой нафиг хлебушек???? Панара, Тёма...
05:01
Adios Amigos R...
Хлебушек, как и весь Коламбус, впрочем, разыгрался к плову. А ну как и там пошумят? Но для этого нужна ещё и супер форма Бобра, а её пока нет..
04:57