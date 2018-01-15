Хенрик Лундквист: "Уже устал подбирать слова после поражений"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (2:5) отметил, что устал подбирать слова после неудачных результатов. Команда проиграла последние три матча и семь из последних десяти встреч.

– Последний месяц мы играем не на должном уровне. Я уже устал сидеть и подбирать слова после поражений, – цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ. – Надо выходить и играть. Мы обсуждаем, что нам делать. Однако хватит говорить, нужно уже это делать.