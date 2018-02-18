Хенрик Лундквист – о поражении от "Филадельфии": "Это ужасно, просто ужасно"

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после поражения от "Филадельфии" (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ взял на себя вину за итоговый результат. Швед отметил, что очень расстроен неуверенной игрой клуба в этом сезоне.

– Это ужасно, просто ужасно, – цитирует Лундквиста в своем Твиттере журналист Майк Эшмор. – Мы живем ради этого, хоккей для многих из нас значит все. И если ты не побеждаешь, то не получаешь нужный результат. Нужно больше работать, чтобы исправить наше положение. Сейчас мы все чувствуем себя не очень хорошо. Плохая игра команды? Все начинается с меня.