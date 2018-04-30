Григорий Денисенко: "Со мной связывались практически все клубы НХЛ"

17-летний форвард "Локомотива" Григорий Денисенко, пропустивший юниорский чемпионат мира, дал интервью "СЭ".

– На преддрафтовые тесты поедете?

– Да. 26 мая поеду.

– В интервью будете всем говорить, что возвращаться не хотите?

– Ха-ха. Да нет. Зачем это мне?

– Получить высокий выбор и сразу уехать.

– Я об этом не думаю.

– Какие-то клубы НХЛ уже с вами связывались?

– Да. Практически все.

– А что узнавали?

– Какие планы, что собираюсь делать вообще. Скауты обращаются. У них работа ведь такая – узнать человека поближе, понять его намерения, понять, хочет ли он играть в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Григория Денисенко