Григорий Денисенко: "Со мной связывались практически все клубы НХЛ"

17-летний форвард "Локомотива" Григорий Денисенко, пропустивший юниорский чемпионат мира, дал интервью "СЭ".
– На преддрафтовые тесты поедете?
– Да. 26 мая поеду.
– В интервью будете всем говорить, что возвращаться не хотите?
– Ха-ха. Да нет. Зачем это мне?
– Получить высокий выбор и сразу уехать.
– Я об этом не думаю.
– Какие-то клубы НХЛ уже с вами связывались?
– Да. Практически все.
– А что узнавали?
– Какие планы, что собираюсь делать вообще. Скауты обращаются. У них работа ведь такая – узнать человека поближе, понять его намерения, понять, хочет ли он играть в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)
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