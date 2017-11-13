Гол Наместникова и 28 сэйвов Василевского помогли "Тампе" обыграть "Анахайм"

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Анахайм" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" одержали четвертую победу кряду и продолжают лидировать на "Востоке".

В составе победителей по шайбе забросили Владислав Наместников и Джей. Ти. Браун, у хозяев льда отличился Якоб Сильверберг.

Нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей, провел на льду 23 минуты и нанес 6 бросков по воротам. Защитник Михаил Сергачев отыграл 14 минут, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности "-1". Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Тампа-Бэй" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)