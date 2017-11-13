Гол Наместникова и 28 сэйвов Василевского помогли "Тампе" обыграть "Анахайм"

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Анахайм" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" одержали четвертую победу кряду и продолжают лидировать на "Востоке".
В составе победителей по шайбе забросили Владислав Наместников и Джей. Ти. Браун, у хозяев льда отличился Якоб Сильверберг.
Нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей, провел на льду 23 минуты и нанес 6 бросков по воротам. Защитник Михаил Сергачев отыграл 14 минут, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности "-1". Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" – "Тампа-Бэй" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Анахайм Дакс
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Якоб Сильверберг
- Михаил Сергачев
- Джей Ти Браун
Материалы других СМИ
Монте-Кристо (Мститель) .
Василевский !!! Гибсон ! Кучеров и Стэмкос не реализовали несколько стопроцентных моментов. Сергачев по сути и привез гол в свои ворота. Слабо он в обороне играет. Вначале не смог выбросить шайбу из своей зоны. Потом стоял и сопли на пятачке жевал. Ошибался и в других моментах. Вообще защита Тампы не ахти. Но Анахайм классная команда. Настырная, наглая. А у нее несколько основных игроков в лазарете. Смотрел только третий период целиком и отрывками первые два. А надо было эту игру смотреть, а не убогий Вашингтон.
07:06