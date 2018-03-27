Гол и передача Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Айлендерс"

"Флорида" на выезде переиграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Команда из Нью-Йорка проиграла третью встречу кряду. В составе "Пантерз" голом и голевой передачей отметился россиянин Евгений Дадонов.
В другой встрече "Торонто", за который выступает Никита Зайцев, на своем льду уступил "Баффало" (2:3). "Сайбрз" прервал серию из четырех поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Баффало" - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
"Айлендерс" - "Флорида" - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Дополнительная информация
- Торонто Мэйпл Ливз
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Никита Зайцев
- Нью-Йорк Айлендерс
- Флорида Пантерз
- Евгений Дадонов
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