Гол и передача Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Айлендерс"

"Флорида" на выезде переиграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Команда из Нью-Йорка проиграла третью встречу кряду. В составе "Пантерз" голом и голевой передачей отметился россиянин Евгений Дадонов.

В другой встрече "Торонто", за который выступает Никита Зайцев, на своем льду уступил "Баффало" (2:3). "Сайбрз" прервал серию из четырех поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Баффало" - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

"Айлендерс" - "Флорида" - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Дадонов благодаря рикошету забросил "Айлендерс". Видео