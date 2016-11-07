Гол Бучневича помог "Рейнджерс" победить "Виннипег"

"Рейнджерс" нанес поражение "Виннипегу" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой встречи признан форвард хозяев Кевин Хэйес, ставший автором первого гола. Российский форвард ньюйоркцев Павел Бучневич забросил одну шайбу, которая стала для него второй в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Виннипег" – 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Голы: Хэйс - 6 (Клейн, Скьей), 2:12 - 1:0. Лайне - 8 (Чиаро, Шейфел), 10:45 - 1:1. Цуккарелло-Осен - 6 (Крейдер), 30:02 - 2:1. Шейфел - 7 (Постма, Элерс), 32:02 - 2:2. Миллер - 5 (Холден), 33:01 - 3:2. Фаст - 2 (Клейн, Пирри), 36:24 - 4:2. БУЧНЕВИЧ - 2 (Пирри, Кленденинг), 37:05 - 5:2.

Вратари: Лундквист (2:03 - 2:12) - Хеллебайк (Хатчинсон, 36:24, 56:58 - 59:12).

Штраф: 4 - 0.

Броски: 18 (10+8+0) - 26 (8+9+9).

Наши: Бучневич (13:41/1/+1) – Бурмистров (11:24/0/-1)

Нью-Йорк. Madison Square Garden.