Гэри Бэттмен: "Участие НХЛ в Олимпиадах? Если только в Северной Америке..."

Глава НХЛ Гэри Бэттмен в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что участие лиги в будущих Олимпиадах маловероятно. По его словам, это будет возможно только в том случае, если Игры будут проходить в Северной Америке.

– Меня устраивает это решение. Думаю, что оно правильное и для болельщиков НХЛ, – приводит Inside The Games слова Бэттмена. – Никогда не говори "никогда", но мне трудно представить сценарий, при котором это имело бы смысл. Если только зимняя Олимпиада не вернется в Северную Америку, где временные рамки, внимание и логистика будет совершенно другими.

Напомним, что в апреле НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады-2018 в Пхенчхане.