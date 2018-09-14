Форвард "Оттавы" Пажо пропустит почти полгода из-за восстановления от операции

Нападающий "Оттавы" Жан-Габриэль Пажо пропустит почти полгода из-за восстановления после операции, сообщает TVA Sports. Канадец перенесет хирургическое вмешательство на ахилловом сухожилии, и восстановление может занять от 4 до 6 месяцев.

В клубе на данный момент не комментируют информацию о состоянии здоровья игрока. Ожидается, что это будет сделано на пресс-конференции в ближайшие дни. В прошлом сезоне 25-летний хоккеист набрал 29 (14+15) очков в 78 встречах регулярного чемпионата. Всего в НХЛ на счету Пажо 329 матчей и 130 (59+71) очков.