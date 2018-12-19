"Филадельфия" Проворова прервала серию поражений, обыграв "Детройт"

"Филадельфия" на своем льду обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Флайерз" прервал серию из четырех поражений, а "Ред Уингз" проиграл четвертую встречу подряд.

Российский защитник "Филадельфи" Иван Проворов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Детройт" - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: ван Римсдайк - 4 (Жиру, Гостисбеер), 18:33 - 1:0. Чоловски - 6 (бол., Нюквист, Ларкин), 24:12 - 1:1. Гудас - 2 (Конекны, ван Римсдайк), 28:52 - 2:1. Гостисбеер - 4 (Патрик, Раффль), 35:17 - 3:1. Де ла Росе - 2 (Фрк, Эн), 42:00 - 3:2.

Вратари: Харт - Бернье (58:10).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 33 (11+9+13) - 22 (8+6+8).

Наши: Проворов (24.36/0/0) - -.

19 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.