"Филадельфия" обыграла "Вашингтон", Проворов и Овечкин забросили по шайбе

"Филадельфия" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Вашингтон" - 6:3. В составе "Флайерз" 20 минут 10 секунд отыграл защитник Иван Проворов. Россиянин забросил шайбу и завершил встречу с показателем "+3".

За "Кэпиталз" 18 минут 48 секунд отыграл нападающий Александр Овечкин. Капитан команды набрал 2 (1+1) очка. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 24 минуты 54 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Вашингтон" - 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Наши: Проворов (20:10/4/3) - Овечкин (18:48/2/-1), Орлов (24:54/3/-2).