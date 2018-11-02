Евгений Малкин: "Надеюсь, Россия и США будут дружить"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" заявил, что рассчитывает на нормальные отношения между Россией и США.

- Наверняка вы слышали про ситуацию со словами Николая Кулемина о получении им канадского гражданства.

– Многое в этой ситуации раздули. Вы должны понимать, что у его детей есть канадские паспорта. Если они останутся жить в Канаде, учиться там, а Николай хочет быть с ними? Не считаю, что двойное гражданство как-то говорит о том, есть у человека патриотизм или нет. Важнее, что он играет за сборную, разговаривает на русском языке.

Да, про нас, хоккеистов, кто выступает за океаном, говорят, что, мол, "мы не играем в КХЛ". Но благодаря тому, что мы выступаем в НХЛ, и весь мир знает Овечкина, меня, Илью Ковальчука, люди узнали, например, о Магнитогорске, Твери. Большая аудитория Канады и США смотрит хоккей и знает, где на карте эти города находятся. Мы не стесняемся: у меня тоже ребенок родился в Америке, и у него есть гражданство США. Что поделать – так жизнь сложилась. Надеюсь, что страны будут дружить, и не будет никаких препятствий между Канадой и Америкой, с одной стороны, и Россией – с другой. (Артем Веневцев)

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