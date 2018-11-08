Евгений Кузнецов: "Кровь из носу надо было обыграть "Питтсбург"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" (2:1) отметил, что игра получилась нервной из-за того, что не удавалось реализовать большинство, передает из Вашингтона корреспондент "СЭ" Ирина Луценко.

- Когда выигрываем, всегда положительные эмоции. Немножко рваная игра получилось, много большинства у нас было, но не могли забить, - заявил Кузнецов. - Все время упускали момент, чтобы взять преимущество, и давали "Питтсбургу" контролировать игру.

- В первом периоде была небольшая потасовка с вашим участием, когда хоккеист "Питтсбурга" врезался в Брэйдена Холтби.

- Я стоял, на меня сзади налетел Патрик Хоркнвист. В принципе, если придется драться – значит, придется. Это работа Хорнквиста, он всегда под кожу лезет, нужно не обращать внимания. Надо больше об игре думать, а не поддаваться эмоциям. Теряли в прошлых матчах важные очки, сегодня кровь из носу надо было выиграть.

- "Вашингтон" в целом не так здорово начал сезон.

- Мы всегда так начинаем. Наверное, моя личная тоже слабость – не могу сразу вкатиться в сезон, в этот ритм. Надо больше игр, чувствуешь партнеров лучше, шайба к тебе больше отскакивает. После лета всегда немного непривычно. Но уже ноябрь, надо все больше фокусироваться на хоккее и на своей игре – навязывать ее сопернику.

Полная версия интервью Евгения Кузнецова - скоро в "СЭ"