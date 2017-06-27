Евгений Кузнецов: "Хоккей может отвлечь детей - будут меньше гулять или непонятно чем заниматься"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов​ принял участие в выставочном матче в Челябинске. На арене имени Валерия Белоусова команда "КХЛ+НХЛ" провела матчи со сборной Детской Дворовой Хоккейной Лиги и "Ударом", победителем Ночной хоккейной лиги. Помимо Кузнецова, за сборную выходили на лед Никита Нестеров, Антон Бурдасов, Анатолий Раенко, Сергей Банашков, Андрей Конев, Александр Будкин, Владислав Фокин, Георгий Белоусов, Егор Дугин и Дмитрий Костромитин.

Игра с командой ДДХЛ завершилась вничью (2:2), в серии буллитов были сильнее профессионалы (4:2). "Удар" им удалось победить уже в основное время (4:2).

– У нас таких матчей не было. Мы просто выходили на улицу и играли, – цитирует официальный сайт "Трактора" Кузнецова. – На мой взгляд, хорошая инициатива, потому что дополнительное внимание к детскому хоккею не помешает. Возможно, подобные матчи отвлекут детей – будут меньше гулять или непонятно чем заниматься, вместо этого в хоккей поиграют. Когда с детьми играешь, всегда вспоминаешь себя. Все игры со старшими запоминаются и остаются в памяти, потому что ты переживаешь и стараешься. Надеюсь, эту инициативу поддержат и расширят. Я лично чем смогу, тем помогу.