Евгений Кузнецов: "Хоккей может отвлечь детей - будут меньше гулять или непонятно чем заниматься"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов принял участие в выставочном матче в Челябинске. На арене имени Валерия Белоусова команда "КХЛ+НХЛ" провела матчи со сборной Детской Дворовой Хоккейной Лиги и "Ударом", победителем Ночной хоккейной лиги. Помимо Кузнецова, за сборную выходили на лед Никита Нестеров, Антон Бурдасов, Анатолий Раенко, Сергей Банашков, Андрей Конев, Александр Будкин, Владислав Фокин, Георгий Белоусов, Егор Дугин и Дмитрий Костромитин.
Игра с командой ДДХЛ завершилась вничью (2:2), в серии буллитов были сильнее профессионалы (4:2). "Удар" им удалось победить уже в основное время (4:2).
– У нас таких матчей не было. Мы просто выходили на улицу и играли, – цитирует официальный сайт "Трактора" Кузнецова. – На мой взгляд, хорошая инициатива, потому что дополнительное внимание к детскому хоккею не помешает. Возможно, подобные матчи отвлекут детей – будут меньше гулять или непонятно чем заниматься, вместо этого в хоккей поиграют. Когда с детьми играешь, всегда вспоминаешь себя. Все игры со старшими запоминаются и остаются в памяти, потому что ты переживаешь и стараешься. Надеюсь, эту инициативу поддержат и расширят. Я лично чем смогу, тем помогу.
Дополнительная информация
- Вашингтон Кэпиталз
- Анатолий Раенко
- Владислав Фокин
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Антон Бурдасов
- Никита Нестеров
- Егор Дугин
- Георгий Белоусов
- Дмитрий Костромитин
- Андрей Конев
- Александр Будкин
- Сергей Банашков
marksan
эСказочник ты Женя! Дети теперь играют не во дворе, а дома в компе! Даже вид спорта появился - киберспорт называется! Почитай СЭ! На каждой странице не про юношей, а про киборгов пишут!
20:52
pv101
Ни у хоккея в целом, ни у ХК Трактор и Евгения Кузнецова в частности, нет никаких шансов возродить детский хоккей в городе, пока в Челябинске, уже даже не в каждом доме, а в каждом подъезде, находится либо алкогольный супермаркет Красное&Белое, либо пивной ларёк. В городе разруха как после атомной войны (Женя Кузнецов! Ты когда по площади Революции гулял?), а каком детском хоккее, спорте, физической культуре речь? Детки олигархов ещё могут что-то себе позволить. Смешно слышать.
20:14