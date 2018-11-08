Евгений Кузнецов: "Если постоянно думать об истории с "Питтсбургом", можно там и остаться"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" (2:1) отметил, что игра значила многое для болельщиков, передает из Вашингтона корреспондент "СЭ" Ирина Луценко.

- Матч с "Питтсбургом" для "Вашингтона" особенный, учитывая историю противостояния в плей-офф.

- Конечно, когда ты играешь против Кросби, Малкин, Летанга – хоккеистов, которые столько Кубков Стэнли выиграли – это важно, так как это много значит для наших болельщиков. Но если постоянно думать о том, что было раньше, вспоминать историю – то можно в этой истории и остаться (улыбается).

- В этом сезоне вы забросили уже две шайбы в большинстве хитрым броском в ближний угол. Это ваша новая фишка?

- Один раз попробовал – случайно получилось. Второй раз тоже – руки как-то сами пошли. Каким бы ты мастером ни был, все равно тяжело попасть. Это больше зависит от удачи.

Полная версия интервью Евгения Кузнецова - скоро в "СЭ"