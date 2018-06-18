Евгений Кузнецов: "Если бы я голосовал, отдал бы Овечкину "Конн Смайт"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" признался, что тоже бы поставил нападающего Александра Овечкина​ на первое место в голосовании за "Конн Смайт Трофи". Приз ежегодно вручается хоккеисту, который лучше других проявил себя в матчах плей-офф НХЛ.

– Знаю, что вы не любите, когда вас выделяют, но все-таки по общему признанию вы были главным претендентом на "Конн Смайт Трофи". Потом ассоциация журналистов опубликовала результаты голосования и только пять репортеров поставили вас на первое место. Всего пять журналистов разбираются в хоккее в НХЛ.

– Да ладно вам. Если бы я голосовал, то тоже бы поставил на первое место Александра Овечкина. Он ведь реально стал другим. Он сумел в таком возрасте, после стольких лет очень сильно изменить свой хоккей. Вы посмотрите, как он добавил в черновой работе. Нет-нет, Овечкин заслуженно взял трофей.

– Вы выиграли титул в первый год после подписания великолепного контракта. Теперь семь лет можно просто получать удовольствие от хоккея и ничего не делать.

– Самое главное, что я понял после победы в Кубке Стэнли, что это самое великолепное чувство и я очень хочу снова поднять трофей над головой. Ни о какой потере мотивации не может идти и речи. Я хочу снова выиграть, я готов сделать это. Буду очень усиленно тренироваться в Челябинске, готовиться к сезону, чтобы снова идти за победой. Это непередаваемое чувство. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова – скоро в "СЭ"