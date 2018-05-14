Евгений Кунецов: "Мы создаем много моментов за счет черновой работы, которой не видно"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Тампой" (6:2) во втором матче полуфинальной серии (2-0) Кубка Стэнли заявил, что команде удается создавать много моментов благодаря большому количеству черновой работы. По словам хоккеиста, из-за этого соперник начинает нервничать.

– Мне кажется, мы хорошо помогаем друг другу, делаем мелкий пас, обрезаем их постоянно, – цитирует рускоязычная версия официального сайта НХЛ Кузнецова. – Мы очень много блокируем бросков, делаем много грязной черновой работы, которой не видно, и за счет этого создаем моменты, а они расстраиваются и начинают нервничать.

Следующий матч серии "Вашингтон" – "Тампа" состоится 16 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.

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