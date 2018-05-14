Пять очков Овечкина и Кузнецова во втором матче с "Тампой". Видео

Нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в общей сложности набрали 5 очков во втором матче финала "Востока" с "Тампой" (6:2). Партнеры ассистировали друг другу, а Кузнецов еще заработал очко в эпизоде с голом Тома Уилсона на 28-й секунде игры.

На счету российских форвардов по 19 очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Овечкин забросил 10 шайб, Кузнецов - 8.

Уилсон (Нисканен, КУЗНЕЦОВ), 0:28 - 0:1.

КУЗНЕЦОВ (бол., ОВЕЧКИН, Эллер), 39:57 - 2:4.

ОВЕЧКИН - 10 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 43:34 - 2:5.

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