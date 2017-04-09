"Эдмонтон" победил "Ванкувер"

"Эдмонтон" переиграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Российские игроки "Кэнакс" Николай Голдобин и Никита Трямкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Эдмонтон" – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Эберле – 17 (Ньюджент-Хопкинс, Расселл), 21:01 – 0:1. Бозер – 4 (бол., Х. Седин, Д. Седин), 36:36 – 1:1. Летестю – 16 (бол., Макдэвид, Клефбом), 43:04 – 1:2. Пакаринен – 2 (Лучич, Беннинг), 49:20 – 1:3. Эдлер – 6 (Буше, Х. Седин), 59:20 – 2:3.

Вратари: Миллер (57:41 – 59:20, 59:24) – Тэлбот.

Штраф: 9 – 11.

Броски: 31 (11+11+9) – 35 (9+14+12).

Наши: Голдобин (15:52/0/-2), Трямкин (17:50/2/0) – -

9 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.

"Сан-Хосе" – "Калгари" – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Тирни – 11 (Хансен), 24:38 – 1:0. Бедкер – 10 (Тирни, Гудроу), 38:07 – 2:0. Лазар – 1 (Ткачак, Д. Хэмилтон), 39:54 – 2:1. О`Реган – 1 (бол., Власик, Бернс), 51:25 – 3:1.

Вратари: Делл – Эллиотт (Риттих, 40:00).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 27 (5+12+10) – 21 (6+9+6).

Сан-Хосе. SAP Center.