Джордж Макфи: "Овечкин – современный Горди Хоу"

Бывший генеральный менеджер "Вашингтона" Джордж Макфи​, который возглавлял клуб с 1997 по 2014 год, признался, что форвард столичной команды Александр Овечкин произвел впечатление на 60-летнего канадского руководителя на чемпионате мира среди юниоров в 2003 году, сообщает The Athletic.

"Вашингтон" подписал Овечкина в 19-летнем возрасте летом 2005 года.

– Как-то раз я побывал на одной из игр юниорской сборной России, – приводит слова Макфи The Athletic. – У россиян мало что получалось, но Овечкин стоял на своем. Этот большой парень играл с высокой интенсивностью. Казалось, что его подопечные уже сдаются, но Александр продолжал идти вперед до самого конца. Овечкин – это современный Горди Хоу. Физически крепкий нападающий, который забивает много шайб. Этот спортсмен изменил хоккей в Вашингтоне навсегда.

Бывший канадский нападающий Хоу провел 1797 матчей в НХЛ. Спортсмен провел большую часть своей карьеры в составе "Детройта", с которым выиграл четыре Кубка Стэнли. Он занимает третье место в списке 100 лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News.

В текущем сезоне 33-летний россиянин сыграл в 29 матчах и заработал 36 (22+14) очков.

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