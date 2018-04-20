Джон Торторелла: "Мы облажались"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Вашингтона" (1:4) в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ назвал кошмарной игру своей команды. Счет в серии стал 2-2.

- Мы сыграли плохо. Сели в лужу. Облажались. Кошмар, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы.

Следующий матч серии пройдет 21 апреля в Вашингтоне.