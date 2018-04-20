08:15 20 апреля | Хоккей — НХЛ

Джон Торторелла: "Мы облажались"

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Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Вашингтона" (1:4) в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ назвал кошмарной игру своей команды. Счет в серии стал 2-2.

- Мы сыграли плохо. Сели в лужу. Облажались. Кошмар, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы.

Следующий матч серии пройдет 21 апреля в Вашингтоне.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/demidov-game-4-analysis-of-washington-against-columbus/c-298137842

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Werewolf

Идриси Коллега Werewolf, Вы в словосочетании "день рождения" ошибку умышленно допустили? Это такая тонкая издевка над редакцией С-Э? Или это просто опечатка? Мне действительно интересно._____Очепятка. Писал быстро. На перемене между уроками перед побегом на "покурить" )))))

10:40 20 апреля

Идриси

Коллега Werewolf, Вы в словосочетании "день рождения" ошибку умышленно допустили? Это такая тонкая издевка над редакцией С-Э? Или это просто опечатка? Мне действительно интересно.

09:13 20 апреля

Werewolf

Old_Boy_____редакция всем составом отмечает день рождение мальцева )))))))

09:06 20 апреля

Old_Boy

выдержка из текста: "...Мы сыграли плохо. Сели в лужу. Облажались. Кошмар, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы. Следующий матч серии пройдет 21 январе в Вашингтоне."

09:04 20 апреля

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