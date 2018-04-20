Джон Торторелла: "Мы облажались"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения от "Вашингтона" (1:4) в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ назвал кошмарной игру своей команды. Счет в серии стал 2-2.
- Мы сыграли плохо. Сели в лужу. Облажались. Кошмар, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы.
Следующий матч серии пройдет 21 апреля в Вашингтоне.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/demidov-game-4-analysis-of-washington-against-columbus/c-298137842
Материалы других СМИ
Werewolf
Идриси Коллега Werewolf, Вы в словосочетании "день рождения" ошибку умышленно допустили? Это такая тонкая издевка над редакцией С-Э? Или это просто опечатка? Мне действительно интересно._____Очепятка. Писал быстро. На перемене между уроками перед побегом на "покурить" )))))
10:40 20 апреля
Идриси
Коллега Werewolf, Вы в словосочетании "день рождения" ошибку умышленно допустили? Это такая тонкая издевка над редакцией С-Э? Или это просто опечатка? Мне действительно интересно.
09:13 20 апреля
Werewolf
Old_Boy_____редакция всем составом отмечает день рождение мальцева )))))))
09:06 20 апреля
Old_Boy
выдержка из текста: "...Мы сыграли плохо. Сели в лужу. Облажались. Кошмар, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы. Следующий матч серии пройдет 21 январе в Вашингтоне."
09:04 20 апреля