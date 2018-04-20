3 очка Кузнецова и 2 очка Овечкина помогли "Вашингтону" сравнять счет в серии с "Коламбусом"

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (2:2). Счет в серии стал равным 2-2.
Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов сделал 2 голевые передачи и поразил пустые ворота, а его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка.
Российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
4-й матч
"Коламбус" - "Вашингтон" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Уилсон - 2 (КУЗНЕЦОВ), 6:16 - 0:1. Оши - 2 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 29:19 - 0:2. ОВЕЧКИН - 3 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 42:49 - 0:3. Дженнер - 1 (Андерсон), 46:22 - 1:3. КУЗНЕЦОВ - 3 (п.в.), 57:41 - 1:4.
Вратари: БОБРОВСКИЙ (56:31 - 57:41) - Холтби.
Штраф: 6 - 6. Броски: 24 (7+8+9) - 33 (12+13+8).
Наши: Панарин (20:56/1/-1) - Кузнецов (20:44/4/3), Овечкин (19:07/5/1), Орлов (24:10/2/0).
20 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.
Счет в серии: 2-2.
Дополнительная информация
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сергей Бобровский
- Евгений Кузнецов (хоккей)
Adios Amigos R...
Гашек - вообще сильнейший вратарь в истории. Уникум, инопланетянин, человек не мира от мира сего...Даже Бродо на его фоне выглядел простым смертным, не говоря уже про Руа...
07:22
Упёртый русский
Вообще, сравнение Руа и Гашека - это примерно как сравнение Драйдена и Третьяка. Понтов у кэнаков Руа и Драйдена было много, во многом - за счёт СА прессы и НХЛ, а играли они оба слабее своих европейских оппонентов, только слепой это мог не заметить. Причём это признавали все - даже канадцы...
22:57 20 апреля
Упёртый русский
Доминик Гашек является трёхкратным чемпионом Чехии (Чехословакии), шестикратным обладателем Везина Трофи, трёхкратным обладателем Уильям М. Дженнингс Трофи, дважды подряд получал Харт Трофи, имеет две награды Лестер Пирсон Авард. Это - википедия. У Руа - 3 Везины, у Бродера - 4. Остальное - не интересно, КС не катит, потому что Гашек почти всю карьеру играл в Баффало - а там и Господу Богу НАДО БЫЛО БЫ ПОСТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ОНИ ВЗЯЛИ КС. Кроме того, Гашек выиграл у Руа с Чехией !!!!! полуфинал в Нагано против Канады с Грецки, Сакиком, Линдросом, Бурком, Стивенсом и пр. !!!!! Это был полный нокаут и чудо, примерно как 8-1 в матче СССР - Канада 81 с Грецки, Босси, Тротье, Потвином, Ги Лафлёром, Робинсоном и пр. Да и просто визуально было совершенно очевидно, что Гашек сильнее Руа и Бродера. Кто не видел - поверьте на слово, это - истина...
22:40 20 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Гашек не сильнее Руа и Бродо. В лучшем случае для чеха - на одном уровне.)
22:08 20 апреля
Упёртый русский
Оборотень. Специально для клоуна уточню очевидное. У Вегаса состав гораздо ровнее ЛА. За счёт этого в основном он и выиграл. И лидеры ЛА не затащили...
20:41 20 апреля
Упёртый русский
А Боба раскритиковали многие, но кто лучше него то? Назовите, кто встанет в ворота Коламбуса и затащит его к КС, а мы - посмеёмся...
20:37 20 апреля
Упёртый русский
Самыми известными игроками без командных призов уровня КС, КК или КМ являются великие снайперы, как ни странно. Марсель Дионн (КК 76 не считается, там играл второй состав сборной СССР), Павел Буре, Александр Овечкин (пока). При этом надо понимать, что имеет смысл оценивать достижение игрока, которого он добился в первую очередь лидером своего клуба, и желательно ещё и родного для него. КС Бурка, Бретта Халла, Доминика Гашека, перешедших из своих клубов для завоевания КС в клубы чемпионского калибра на старости лет, неполноценны. Уж лучше остаться легендой своего клуба без КС, чем прошмыгнуть в сильную команду и завоевать тихим сапом КС, имхо, разумеется. Ну не было у Гашека КС с его Баффало, ну и что? Любой понимающий хоккей человек скажет, что он сильнее того же Руа или Бродера, это - очевидно. В истории было всего два величайших вратаря суперуровня - Гашек и Третьяк. Третьяк при этом - лучший вратарь 20 века по всем возможным версиям, Гашек - лучший вратарь НХЛ 90-00 годов с большим отрывом. Они вот могли делать чудеса, да.
20:35 20 апреля
Антон Шипулин гений биатлона
А может, Чмока на пенсию ушел, а вместо него стажера поставили? Атец-то ненастоящий!
18:52 20 апреля
Антон Шипулин гений биатлона
Чмока превратился в унылого тролля, который даже за живое задеть не может. Давно я его не гонял. На то и щука, чтобы карась не дремал. Совсем без меня хватку потерял))
18:49 20 апреля
Mon65
Ладно, этот матч уже история. Надо готовиться к другим матчам.
18:42 20 апреля
.BattleFish.
За Арсеналий с децтва!)) Я что-то не припоминаю когда называл Макди топом.)) И почему мне приписывают этого чувака.)) На сегодняшний день это талантливый проспект, игрок уровня 4 звена сборной Канады, который тем не менее уже многого добился и имеет все основания вырасти в Топа и Великого мастера.) 18:24----------пустострел и рвач твой Макдак!)
18:40 20 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Я что-то не припоминаю когда называл Макди топом.)) И почему мне приписывают этого чувака.)) На сегодняшний день это талантливый проспект, игрок уровня 4 звена сборной Канады, который тем не менее уже многого добился и имеет все основания вырасти в Топа и Великого мастера.)
18:24 20 апреля
DRW
Не совсем понимаю спор на счет Боба. :)) Он реально пока в ПО не тянет, как в регулярке. Какое отношение Везна имеет к ПО? :))) Будем надеятся, что у Боба все поменяется, и он начнет тащить в ПО! :)))
17:30 20 апреля
Werewolf
Алексей Х Werewolf а кто мой кумир, подскажи)______У меня нет Кумира. Я не преклоняюсь как Моня перед Мальцевым. Самый лучший хоккеист ЛИЧНО для меня - Марио Лемье. Мальцева я не застал, я не настолько стар и кто там с ним играл. Из тех, кого видел меня впечатлила игра Марио, Ягр, Федоров. Игра русской пятерки....не кого-то в отдельности, а именно их игра вместе. Да я тебе могу кучу привести хоккеистов прошлого, кто мне нравился - Гашек, Руа, Хабби, Форсберг, Линдрос.....Всех и не упомню. Буре играл красиво, но мне не нравятся хоккеисты, которые играют больше на самого себя. Из современных Сид, Малыч, Куч, Панарин, Бобер.......Кузнецов слишком вымахивается на площадке. И я не про финты и т.д., а про поведение именно. Таких не очень люблю, повзрослеть бы ему чуть.....
17:03 20 апреля
Werewolf
За Арсеналий с децтва!)) Уж если ноунейм Бобровский является топом по мнению таких лошков как оборотень, то кто тогда трёхкратный обладатель Конн Смайта и четырёхкратный облататель КС Руа?))_____По мнению одного лошка Бигмак топ. У него кубков ровно столько же, сколько и у Бобра, логически отсюда и Бобр топ. Или с логикой не.....не дружим? ))))))
16:53 20 апреля
Werewolf
Упёртый русский Оборотень. Опять свою глупость решил показать? Флери играл против Овечкина, Малыча, Кузнецова, Кросби, Бэкса или Киселя? ЛА был совсем плох, потому и повезло твоим поцам. Акулы их вынесут без больших приключений, клоун.______А я думал клоун тот, кто давал им 0,0001% на выход в ПО ))))) и 50% вашикам ))))) а на деле получится как минимум не хуже )))))И получается, кроме перечисленных тобой в Лиге звезд нет? Печалька )))))) Лос-Анжелес команда без звезд...... Копитар так то повыше всех перечисленных тобой из вшей по очкам в этом сезоне и наравне с Киселем))))) Но он не топ.....Правда? ))))) Но вопрос не в том. Получается у Вегаса игроки круче, чем у Королей? Или же вратарь потащил? Не будь тряпкой, ответь прямо. Игроки круче полевые, чем у кингз или вратарь крут? )))))))) Не надо пустого балабольства. Прямой вопрос - прямой ответ )))))
16:51 20 апреля
$n10nep$
Хорошо, что есть граф, благодаря ему немного стал понимать хоккей.
16:48 20 апреля
.BattleFish.
За Арсеналий с децтва!)) Лучшие вратари - канадские! Были и есть! Даже Ринне, который получит в этом году Везину слабее канадцев.) Ну стрельнул в этом году - получи Везину, но до канадских киперов не дотягивает. 10:16-----------тролль-сифилитик опять ерунду порет!)
16:27 20 апреля
Easycure
след игра будет за коламбусом. это будет карой за празднование третьей шайбы напом вшей . а так пофиг кто из них проиграет пингвинам.
16:16 20 апреля
Easycure
127 коментов. жесть. что вы так завелись-то?)
16:11 20 апреля
Антон Шипулин гений биатлона
Монте-Кристо (Мститель) . Был самым заметным на льду. Лидером ! Вожаком ! Не зря НХЛ назвала Овечкина лучшим игроком дня. ======================================================================================================== Дня или Дна? =========================== Или дилетант считает, что он больше НХЛ в хоккее разбирается ? ЛОЛ !!! =============== ЛОЛ!!!
15:49 20 апреля
Антон Шипулин гений биатлона
Марио66 fifa_guru, КМ всё же сугубо коммерческий турнир. ======================================================================================================= Дело не в этом. Это ПРЕДСЕЗОННЫЙ ТУРНИР, игроки собираются за пару недель до начала после отпусков (И ТРЕНЕРА ТОЖЕ) и никто его всерьез не воспринимает. Ни один игрок в здравом уме не будет готовиться к предсезонному турниру в ущерб сезону и КС)) Это как Реалы и Ювентусы на предсезонке. Ну игроки после отпуска, сыграют как получатся, результат не важен - впереди сезон и борьба за главные титулы
15:48 20 апреля
Антон Шипулин гений биатлона
За Арсеналий с децтва!)) Кубок Мира это спортивный турнир, а не коммерческий. ========================================= Смешно. Первенство водокачки и кубок соли - тоже спортивный турнир, а не коммерческий, ТАК ТО))
15:45 20 апреля
Антон Шипулин гений биатлона
Марио66 Что бы вы там ни говорили, но благодаря Смоке у меня теперь две хаты. ======================================================================================================= Так это ты у него хату выиграл? Из-за тебя он теперь в картонной коробке живет?))
15:44 20 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Кубок Мира это спортивный турнир, а не коммерческий. С точки зрения коммерции игры с русскими, шведами и чехами в Канаде мало кому интересны... из-за огромной разницы в классе... гораздо интереснее игры со сборной США. Если бы оргов интересовали в первую очередь деньги, то логичнее бы вместо турнира было замутить серию игр Канада-США из 6-8 матчей. И интерес в Канаде был бы больше и денег бы больше принесло.)
15:16 20 апреля
Монте-Кристо (Мститель) .
И еще о Холтби. Хоть он и отлично провел две крайнее игры. Но былой уверенности в его действиях я не вижу. Год-два назад он играл с большим запасом. Теперь этого запаса нет. А отдельные помарки присутствуют. Суетится, порой отбивает шайбу перед собой. Чем создает проблемы. Остроту у своих ворот. В третьем матче пропустил необязательный гол. Правда потом исправился.
15:01 20 апреля
Марио66
fifa_guru, КМ всё же сугубо коммерческий турнир. Участники выбираются исходя из интереса к ним челяди, а не спортивным принципам. Другое дело, что "интерес" напрямую связан с успехами на площадке. Ну а тут уж никто не виноват, что Германия (за вычетом последних 2-3-х лет) грозной силой была в последний раз в 30-40-ых годах 20 века. %) Но, думаю, всё у них впереди. Немцы уже сейчас намного интереснее и грознее чехов.
14:52 20 апреля
Монте-Кристо (Мститель) .
Тут один дилетант написал, что особых проблем у ворот Холтби не было. Чушь ! Проблем хватало. Особенно во второй половине второго периода. После того, как Вашингтон повел 2:0. Но Холтби играл надежно. Несколько раз просто выручил команду. Чем просто убивал Коламбус морально. В голе, пропущенном после подставления клюшки, ни капли не виноват. При счете 3:1 снова несколько раз выручил Вашингтон. Тем более команда, которая видела надежность голкипера, обретала уверенность. Которой не было в трех предыдущих матчах. Дилетант написал бред и по поводу Овечкина. Третий гол, который Овечкин забил на ровном месте, похоронил Коламбус. И второй гол организовал Овечкин. После его броска Оши добил шайбу, когда не забить ее уже было сложно. Этот гол стал переломным. Кроме того Овечкин вел за собой команду. Был самым заметным на льду. Лидером ! Вожаком ! Не зря НХЛ назвала Овечкина лучшим игроком дня. Или дилетант считает, что он больше НХЛ в хоккее разбирается ? ЛОЛ !!!
14:50 20 апреля
Марио66
Что бы вы там ни говорили, но благодаря Смоке у меня теперь две хаты.
14:44 20 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Руа гениальный вратарь.)) Я помню как он нулячий Монреаль к Кубку привёл.)) Там вообще никого не было, средненького уровня игроки.)
14:39 20 апреля