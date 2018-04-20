3 очка Кузнецова и 2 очка Овечкина помогли "Вашингтону" сравнять счет в серии с "Коламбусом"

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (2:2). Счет в серии стал равным 2-2.

Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов сделал 2 голевые передачи и поразил пустые ворота, а его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка.

Российский вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

4-й матч

"Коламбус" - "Вашингтон" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Уилсон - 2 (КУЗНЕЦОВ), 6:16 - 0:1. Оши - 2 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 29:19 - 0:2. ОВЕЧКИН - 3 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 42:49 - 0:3. Дженнер - 1 (Андерсон), 46:22 - 1:3. КУЗНЕЦОВ - 3 (п.в.), 57:41 - 1:4.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (56:31 - 57:41) - Холтби.

Штраф: 6 - 6. Броски: 24 (7+8+9) - 33 (12+13+8).

Наши: Панарин (20:56/1/-1) - Кузнецов (20:44/4/3), Овечкин (19:07/5/1), Орлов (24:10/2/0).

20 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.

Счет в серии: 2-2.