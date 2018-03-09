Джон Купер: "Василевский проделал чертовски хорошую работу в сезоне, его статистика заслуженна"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер отметил, что вратарь команды Андрей Василевский проделал чертовски хорошую работу в сезоне, поэтому его статистика является заслуженной. Россиянин в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (5:3) одержал 40-ю победу в сезоне, повторив клубный рекорд "Лайтнинг". В сезоне-2014/15 40 матчей выиграл Бен Бишоп.

– Андрей в каждом матче дает нам шансы на победу, – приводит пресс-служба НХЛ слова Купера. – Если вы посмотрите на общую картину наших результатов, то увидите, что он проделал чертовски хорошую работу в этом сезоне. Он полностью заслужил ту статистику, которая у него сейчас есть.