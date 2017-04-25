Джо Торнтон успешно перенес операцию на колене

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон сегодня успешно перенес операцию на связках левого колена, сообщает официальный сайт "Акул". Отмечается, что 37-летний форвард должен успеть восстановиться к началу следующего сезона.

Ранее стало известно, что Торнтон играл с этим повреждением в серии первого раунда Кубка Стэнли против "Эдмонтона" (2-4 в серии). В минувшем сезоне нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (7+43) очков, а в плей-офф отметился двумя передачами в четырех играх.