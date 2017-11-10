Джо Сакик: "Не сомневаюсь, что Каменев присоединится к "Колорадо" и не захочет никуда уезжать"

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик отметил, что нападающий Владислав Каменев хочет выступать в НХЛ. Ранее он сообщил о том, что россиянин должен был отправиться в Стокгольм вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы", но не полетел из-за проблем с визой.

– Я пока не разговаривал с Каменевым, но говорил с его агентом, – заявил Сакик. – Тот меня заверил, что Владислав думает только о НХЛ и хочет играть именно в этой лиге. И я уверен, что его уровень соответствует Национальной хоккейной лиге. Даже не сомневаюсь, что как только он присоединится к "Эвеланш" – никуда уезжать не захочет. А захочет развиваться и расти с нашей молодой командой

Напомним, Каменев, ранее выступавший за "Нэшвилл", перешел в "Колорадо" в результате обмена Мэтта Дюшена в "Оттаву". (Игорь ЕРОНКО)