Джо Купер: "Кучеров всегда хочет забрасывать как можно больше шайб, но это нелегко, нужно работать"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джо Купер после победы над "Детройтом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру нападающего Никиты Кучерова. Специалист отметил, что хоккеист не играет на свою статистику, поэтому его можно выпускать на лед в конце встречи для удержания преимущества.

Напомним, Кучеров забросил в матче две шайбы. Он отличился в шестой игре подряд со старта сезона.

– Если ты работаешь над своей игрой, ты станешь лучше, – приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. – Кучеров забрасывает 30 шайб, потом 40. Он не сидит и не говорит: "Да, я забил 40". Он говорит: "Я хочу забить 50". Ты вроде бы хочешь забивать как можно больше, но это нелегко. Нужно над этим работать.

Кучеров не работает на свою статистику. Поэтому его можно спокойно выпустить на лед в конце игры, когда хочешь сохранить лидерство.